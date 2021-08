Franco Ossola, 100 anni fa nasceva l’attaccante del Grande Torino

Oggi è il compleanno della leggenda del Grande Torino scomparso nella tragedia di Superga con i suoi compagni

In data 23 agosto 1921 a Varese nasceva Franco Ossola, indimenticabile attaccante del Grande Torino. Ossola poteva occupare tutti i ruoli dell'attacco ed era un ottimo realizzatore, tanto che detiene tutt'oggi il record per numero di partite consecutive con gol (8) nella storia granata. Ha iniziato la propria carriera a Varese, in Serie C, per poi essere acquistato per 55.000 lire dal Torino di Ferruccio Novo. Con la maglia granata esordì nel febbraio del 1940 e quando divenne titolare del Grande Torino segnò 85 reti in 181 partite. Questa fantastica media realizzativa consente ad Ossola di essere 10° nella classifica dei marcatori del Torino di tutti i tempi. Scomparve nella tragedia di Superga del 4 maggio 1949 insieme ai suoi compagni di squadra. La leggenda granata quest'oggi avrebbe compiuto 100 anni.