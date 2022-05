Giardini Mazzola, iter burocratico chiuso nel 2019. Ma l’intitolazione non c’è

La pandemia ha costretto a rinviare l'inaugurazione: presentata un'interpellanza per avere delucidazioni sui tempi

L'iter burocratico è stato portato a termine da ormai tre anni, ma dell'inaugurazione dei Giardini Valentino Mazzola non si è più saputo niente. Era il 2019 quando la commissione Toponomastica del comune di Torino approvò all'unanimità l'idea di intitolare al capitano degli Invincibili l'area verde all'interno di piazza Galimberti, a due passi dal Filadelfia: la decisione colmava una lacuna della città, che a differenza di molte altre località in Italia non aveva nemmeno un angolo dedicato al capitano del Grande Torino nella città di cui fece le fortune. A questo fece seguito, il 4 maggio dello stesso anno, l'approvazione ed ufficializzazione della nascita dei Giardini Mazzola: tutto era ormai fatto, si aspettava unicamente una data per l'inaugurazione in cui apporre la targa.

La pandemia non ha sicuramente agevolato da questo punto di vista: una data plausibile sarebbe stata infatti il 4 maggio del 2020, ma l'emergenza sanitaria ha impedito di procedere con l'inaugurazione. Come riportato sulle colonne di Corriere Torino, Claudia Amadeo, consigliera di minoranza in Circoscrizione 8, è firmataria insieme ad Alessandro Lupi e Matteo Tabasso di un'interpellanza che chiede delucidazioni sui tempi dell'intitolazione. "In questi mesi si sarebbe potuto fare qualcosa di più. Purtroppo è andato via anche un altro 4 maggio, a questo punto sarebbe meglio evitare di farne passare un altro. In fondo a livello burocratico è tutto fatto dal 2019" ha spiegato la consigliera al Corriere di Torino. E allora l'ultimo passo sarà proprio l'apposizione della targa: formalmente i Giardini Mazzola esistono già, ma concretamente qualcuno se lo è dimenticato.