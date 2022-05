Grande Torino: la Mole Antonelliana si illumina di granata

Si chiudono le commemorazioni per il Grande Torino: l'omaggio della città agli Invincibili

Il 73esimo anniversario della tragedia di Superga si conclude con l'omaggio della città di Torino agli Invincibili. La Mole Antonelliana, simbolo di Torino, è stata infatti illuminata di granata per ricordare la squadra che che perse la vita il 4 maggio 1949. L'illuminazione granata è scattata dalle ore 22 in poi (prima la Mole era illuminata con il rosso Eurovision, per il conto alla rovescia dedicato alla manifestazione canora internazionale che si terrà in città nei prossimi giorni).