Ichazo, il portiere dei derby compie 34 anni

Nato a San José de Mayo il 26 gennaio del 1992, Salvador Ichazo compie 34 anni. Inizia la sua carriera nel Danubio con cui vince scudetto e titolo di miglior portiere del campionato. Nel 2015 viene acquistato dal Torino con cui disputa un totale di 11 presenze tra Campionato e Coppa Italia. Ichazo è stato chiamato in causa nella partita più importante da Mazzarri, il derby della Mole e ha quasi parato un calcio di rigore a Cristiano Ronaldo. Dopo quattro anni nel 2019 lascia il Torino e dopo una breve parentesi al Genoa torna in Uruguay al Danubio. Dopo le esperienze tra River Plate (M), Nacional, Atletico Pereira, l'estremo difensore uruguaiano attualmente milita in Colombia all'Indipendiente Medellin.