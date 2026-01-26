Nato a San José de Mayo il 26 gennaio del 1992, Salvador Ichazo compie 34 anni. Inizia la sua carriera nel Danubio con cui vince scudetto e titolo di miglior portiere del campionato. Nel 2015 viene acquistato dal Torino con cui disputa un totale di 11 presenze tra Campionato e Coppa Italia. Ichazo è stato chiamato in causa nella partita più importante da Mazzarri, il derby della Mole e ha quasi parato un calcio di rigore a Cristiano Ronaldo. Dopo quattro anni nel 2019 lascia il Torino e dopo una breve parentesi al Genoa torna in Uruguay al Danubio. Dopo le esperienze tra River Plate (M), Nacional, Atletico Pereira, l'estremo difensore uruguaiano attualmente milita in Colombia all'Indipendiente Medellin.
tor mondo granata Ichazo, il portiere dei derby compie 34 anni
figurine
Ichazo, il portiere dei derby compie 34 anni
L'ex portiere granata compie 34 anni
© RIPRODUZIONE RISERVATA