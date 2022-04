Il 4 maggio commemorazione ufficiale del Grande Torino al Cimitero Monumentale

Simone Verdi vede il ritorno in gruppo e spera anche nella convocazione per la Sampdoria. Il trequartista granata ha ormai quasi recuperato dall’ultimo infortunio muscolare, a distanza di quasi un mese. Fin qui Verdi ha disputato solo 39' in Serie A, nei match contro Atalanta e Fiorentina, andando in rete contro la Viola. Poi sono arrivati i guai fisici. INFORTUNI - A fermare Verdi è stato prima un affaticamento muscolare, che sembrava risolto alla vigilia del derby quando a Juric avrebbe fatto comodo un trequartista per puntellare un reparto con tanti interpreti ai box. Ma in quella occasione Verdi fu costretto all'ultimo minuto al forfait, a causa di un riacutizzarsi del dolore. Dopo ulteriori accertamenti era stata evidenziata una lesione di primo grado al bicipite femorale destro. Ora il giocatore granata spera di mettersi alle spalle un avvio di stagione sfortunato per provare a scalare le gerarchie di Juric. L’allenamento di oggi, alla vigilia del match, dirà qualcosa in più: la prima speranza è poter fare parte della lista dei giocatori che affronteranno domani la Sampdoria. Così non fosse, Verdi sarebbe arruolabile per la partita successiva in casa dello Spezia.