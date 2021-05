Il Museo del Calcio ricorda il Grande Torino

Nel nuovo percorso espositivo una sezione dedicata alla memoria del Grande Torino

Il Museo del Calcio di Firenze, in occasione dell'anniversario della tragedia di Superga del Grande Torino amplia la propria collezione esponendo altri oggetti legati alla squadra granata.

Nella prima sala, infatti, si trova la teca con la maglia di Virgilio Maroso (dono di Bruno Giorgi), indossata in occasione della tournée in Brasile del Grande Torino nell’estate del 1948. Dal 18 al 28 luglio del 1948, il Torino disputò quattro amichevoli in territorio brasiliano contro Corinthians, Palmeiras, Portuguesa e San Paolo.