Il Torino ricorda Giorgio Ferrini: a Pino Torinese la cerimonia a 45 anni dalla morte

Al cimitero di Pino Torinese si è svolta una breve commemorazione in ricordo del capitano del Torino Giorgio Ferrini

Ai microfoni di Torino Channel i figli di Ferrini - Cristiana e Amos - hanno voluto ricordare papà Giorgio. "Il tempo per certi versi è volato, per altri questi anni sono un macigno sul cuore - inizia la figlia Cristiana - . Però mio padre lo ricordano tutti quindi vuol dire che ha lasciato tanto, a noi sicuramente tantissimo. Non ritrovo in tantissimi uomini di oggi i valori che aveva lui, quindi questa è una grande ricchezza. In famiglia ne parliamo tanto, come se fosse via per un ritiro e dovesse tornare. Adesso ne parliamo anche con i nostri figli e spieghiamo loro chi è stato il nonno - continua Cristiana Ferrini - . Spero che i miei figli siano leali come lui. Mio papà era una persona che ha scelto il Toro come sua unica casa. Quando uscivo da scuola mi faceva piacere vederlo parlare con tutti gli altri genitori, ero proprio molto orgogliosa di lui. I miei due idoli - conclude la figlia del Capitano dei Capitani - naturalmente erano uno mio papà e l'altro Pupi. Ho vissuto con i miei due eroi nella realtà".