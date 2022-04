“Il Toro di Amsterdam”: Bisti racconta le luci e le ombre di una storia granata

Riccardo Bisti, giornalista e tifoso del Toro, ha scritto un interessante libro sulla cavalcata europea del Toro del 1992

Riccardo Bisti è un giornalista spezzino esperto di tennis (lavora per Eurosport per cui commenta i tornei del Grande Slam), ma soprattutto ha una grandissima passione per il Toro. L'amore per i colori granata è nato negli anni Novanta: era il Torino di Capitan Cravero, dei dribbling di Lentini, dei gol di Casagrande, delle parate di Marchegiani e di veri cuori granata come Policano, Annoni e Bruno. Per questo dopo anni di ricerca minuziosa ha deciso di regalare a tutti gli appassionati un libro pieno di aneddoti, racconti e interviste inedite su quella squadra che lo aveva fatto innamorare da ragazzo.