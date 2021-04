Invincibili Podcast: il ’40-’41, la guerra e gli incroci col destino

Online l'episodio 9 di Invincibili: il podcast di Diego Fornero dedicato alla Leggenda del Grande Torino. Protagonista la stagione 1940-1941, la prima con l'Italia ufficialmente parte della Seconda Guerra Mondiale.

Il cuore della narrazione è dedicato, poi, alla stagione 1940-1941: una stagione contraddittoria, senza grandi soddisfazioni sportive per il Torino (che rischierà addirittura la retrocessione a un certo punto della stagione), ma anche necessaria, sia per l'esplosione di Franco Ossola, sia per uno spirito di squadra emerso soprattutto nel finale, che farà comprendere la possibilità per i granata di fare grandi cose in futuro.