Invincibili Podcast: Gabetto e il Trio bianconero

Online l'episodio 11 di Invincibili: il podcast di Diego Fornero sulla storia del Grande Torino. Protagonisti Gabetto, Borel e Bodoira.

Ognuno di loro, in modi diversi, è riuscito a lasciare il segno. Indimenticabile il contributo di Gabetto, che è diventato il quarto miglior marcatore di sempre del Torino e ne ha vestito la maglia numero 9 fino al giorno della Tragedia di Superga. Utile anche Borel, in granata per la sola stagione 1941-1942, che è riuscito però a convincere il Presidente granata, Ferruccio Novo, a varare la svolta tattica dal metodo al sistema, che è diventata decisiva per le sorti della squadra. Infine, fondamentale anche Bodoira, portiere che - con i suoi interventi - blinderà il primo Scudetto del ciclo del Grande Torino, quello della stagione 1942-1943.