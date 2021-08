Invincibili Podcast: la Coppa Italia 1943 e la violenza della memoria

L'episodio 19 del podcast Invincibili di Diego Fornero è dedicato alla vittoria del Grande Torino della Coppa Italia 1943

In questo episodio, che si apre con le parole di Folco Portinari , si racconta il cammino del Torino nella Coppa Italia 1943 , che portò i granata a diventare - il 30 maggio 1943 - la prima squadra italiana a conquistare nella stessa stagione la "doppietta" campionato - Coppa Italia, superando per 4-0 il Venezia nella finalissima giocata all'Arena Civica di Milano.

Un trofeo, quello alzato quel giorno da capitan Osvaldo Ferrini , che finirà quasi sessant'anni dopo, nell'estate del 2002, al centro di un intrigo internazionale, battuto all'asta da Christie's a Londra per circa sessantamila euro, messo misteriosamente in vendita dall'ex difensore granata Natalino Fossati e riacquistato dall'allora patron Franco Cimminelli .

Quella Coppa - oggi esposta al Museo del Grande Torino per concessione degli eredi di Cimminelli - sarà l'unica Coppa Italia conquistata dal Grande Torino, perché proprio in quell'estate che si apprestava ad iniziare, la Seconda Guerra Mondiale si trasformerà per gli italiani in una Guerra Civile e il calcio cambierà i propri connotati, dopo il terribile bombardamento inglese che colpirà Torino nella notte del 13 luglio, la caduta del regime fascista, l'armistizio dell'8 settembre 1943 e l'avvio della Resistenza.