Invincibili Podcast: la stagione ’41-’42, da Maroso alla delusione di Venezia

Online l'ep. 13 del podcast di Diego Fornero dedicato al Grande Torino: protagonista la stagione 1940-1941 e la lotta Scudetto con la Roma

In questo episodio, si racconta la stagione 1941-1942, quella nella quale il Torino si presenta ai nastri di partenza con un grande calciomercato alle spalle. In granata arrivano Romeo Menti dalla Fiorentina; Pietro Ferraris dall'Inter; Guglielmo Gabetto, Felice Borel e Alfredo Bodoira dalla Juventus; oltre al giovane Mario Rigamonti - destinato alla formazione riserve - e il giovanissimo Virgilio "Maldo" Maroso, un sedicenne di belle speranze scoperto da Mario Sperone che diventerà, proprio nel '41', un balon boy del settore giovanile e che sarà destinato a imporsi di lì a poco come il difensore più forte del mondo.