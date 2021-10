Juventus-Torino 3-3: vent’anni fa una rimonta che rimane negli annali

Il 14 ottobre di vent'anni fa anni il Torino di Camolese scrisse una pagina indelebile nella storia dei derby della Mole

Tre a zero per la Juventus dopo 45'. Sembra un derby nato male, che potrebbe finire peggio. Si profila un'imbarcata clamorosa per il piccolo Torino di Camolese, appena promosso dalla Serie B. E invece, cosa è successo nei quarantacinque minuti successivi è rimasto negli annali. Dopo la doppietta di Del Piero e la rete di Tudor nella prima frazione di gioco, il Torino nella ripresa tira fuori il cuore granata e trascinati da un inarrestabile Antonino Asta i granata rientrano poco a poco nella partita: Lucarelli firma il primo gol del Toro, Ferrante il secondo dal dischetto.

L'INGRESSO DI MASPERO - Al 78’ entra Maspero, e sancisce la svolta. Il ragazzo di Lodi pare posseduto dallo spirito degli Invincibili: dopo 5’ dal suo ingresso in campo pareggia sotto la Maratona facendo ruggire la parte torinista del Delle Alpi come non capitava da anni. E non è ancora finita: a tempo scaduto l’arbitro Borriello assegna un rigore alla Juve. Ma, mentre tutti protestano e Salas, rigorista designato, non guarda, un uomo affonda i suoi tacchetti nelle zolle di terra dell’area granata sulle quali è disegnato il dischetto del rigore. E’ Maspero, ancora lui, che scava una buchetta; il cileno juventino va a battere il penalty e spara la palla in curva. Il capolavoro è completo. E’ un pareggio, ma la gioia in campo e sugli spalti è infinita: le sensazioni di quel giorno sono state raccontate recentemente su Toro News da Francesco Bugnone in una puntata della rubrica "Culto" che vi segnaliamo a questo link.