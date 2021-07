L’addio di Maxi Lopez al calcio: “Grazie a tutti, è stato un viaggio bellissimo”

Maxi Lopez a 37 anni appende gli scarpini al chiodo: in granata fu determinante con l'Athletic Bilbao per la conquista degli ottavi di Europa League

"Grazie a tutti per avermi aiutato a realizzare il mio sogno. È stato un viaggio bellissimo…" Così Maxi Lopez annuncia su Instagram, con un video che ripercorre tutte le sue tappe principali, il suo ritiro dal calcio. L'attaccante argentino, partito dal River Plate, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo a 37 anni. E tra le sue tappe principali c'è anche un ricordo per il Torino, che lo ha accolto nel 2015. In maglia granata fino al 2017, Maxi Lopez ha raccolto 70 presenze e ha siglato 20 gol, presentandosi ai tifosi granata con la rete che è valsa la vittoria contro il Cesena per 3-2 nel 2015. Ma il suo momento più alto fu senza dubbio il duello di Europa League con l’Athletic Bilbao dello stesso anno, in cui con tre reti fu determinante per il passaggio agli ottavi del Torino di Ventura. Poi la sua avventura in granata non si chiuse benissimo, tra alcune polemiche per il peso eccessivo e l’esclusione definitiva dalla rosa decisa da Mihajlovic. Quello di Maxi Lopez resta comunque un volto molto amato tra i tifosi del Torino.