L’ex dirigente granata Massimo Bava si aggiudica il “Premio Guerini”

Riconoscimento importante per l'ex responsabile delle giovanili del Toro, che durante la sua gestione ha messo in bacheca diversi trofei

Massimo Bava si aggiudica la prima edizione del "Premio Guerini", istituito alla memoria di Daniel Guerini, ex giocatore classe 2002 della Primavera di Lazio e Torino scomparso tragicamente in un incidente stradale il 24 marzo scorso. Responsabile del Settore giovanile granata per 9 anni, Bava era stato una figura importante per Daniel, contribuendo alla sua crescita calcistica e umana e instaurando con lui anche un bel rapporto che andava oltre il lato sportivo, come testimonia lo stesso dirigente: "Avevamo un rapporto speciale, mi aveva promesso che mi avrebbe regalato la maglia del suo esordio in Serie A. In campo mostrava tutto il suo talento, fuori era un ragazzo solare: concludeva tutti i messaggi che mi mandava con un "ti voglio bene direttore", non lo dimenticherò mai". Si tratta di un riconoscimento meritato per Bava, che testimonia il suo buon lavoro di valorizzazione dei giovani: durante la sua gestione può vantare uno scudetto Primavera, una Coppa Italia Primavera, due Supercoppe Primavera, due scudetti Beretti e il Torneo Arco di Trento con l'Under 17, che ne fanno il dirigente con più trofei nell'era Cairo. La premiazione si terrà a Roma il prossimo 20 dicembre.