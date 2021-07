Lido Vieri, dodici stagioni tra i pali del Toro: l’ex portiere granata compie 82 anni

82 anni oggi per l’ex portiere che vestì la casacca granata dal 1957 al 1969: quinto di sempre, con 357 presenze totali

82 anni fa, nasceva uno dei giocatori che caratterizzò il decennio tra gli anni '50 e '60 in casa Toro: Lido Vieri, vera e propria icona granata di quei campionati. Portiere fisico e robusto, arrivato al Torino a soli 15 anni, debuttò in prima squadra nella stagione 1957-1958, in un Torino-Alessandria vinto 6-1 dai granata. Restò poi all’ombra della Mole per i successivi undici anni, collezionando 357 apparizioni totali in maglia granata. Al termine del campionato 1968-1969 si trasferì a titolo definitivo all’Inter, con cui vinse poi lo scudetto nella stagione 1970/1971.