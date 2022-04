Lutto in casa Toro: è morto Piero Scesa all’età di 83 anni

Malato da alcuni mesi, l'ex giocatore granata abitava a Villadossola

E' morto all'età di 83 anni Piero Scesa, terzino che ha giocato con il Torino dal 1959 dal 1964. Malato da alcuni mesi, Scesa abitava a Villadossola, la città natale dove era tornato ad abitare dopo essere partito ancora giovanissimo per giocare come difensore prima nel Novara (1957-1959) e poi nel Torino (1959 -1964). Dopo le esperienze con Novara e Torino, Scesa terminò la carriera con il Mantova nel 1970. Con la maglia granata vinse il campionato di B e debuttò in Serie A, collezionando in totale 146 presenze in gare ufficiali.