Lutto nel mondo granata, si è spenta la moglie di Salvatore Sullo

Lutto / La società granata e la redazione di Toro News si uniscono al cordoglio dell'ex allenatore in seconda del Torino e della famiglia

Il Torino e la redazione di Toro News si uniscono al dolore di Salvatore Sullo, allenatore in seconda di Gianpiero Ventura ai tempi del Torino, per la scomparsa della moglie Rita. Di seguito il comunicato del club: "Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club – dirigenti, dipendenti, collaboratori, allenatori, calciatori, settore giovanile –, profondamente addolorati per la triste notizia, sono vicini con affetto a Salvatore Sullo per la scomparsa della moglie, signora Rita. All'amico Sasà, alla figlia Beatrice, ai parenti e a tutti i loro cari il cordoglio e il fraterno abbraccio del Toro e del mondo granata".