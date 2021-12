Manifestazione al Fila, Beccaria: “Una figura di m… e Cairo se la ride”

Il presidente del museo granata e membro della Fondazione Filadelfia ironizza e attacca gli organizzatori della manifestazione

Dopo la manifestazione al Filadelfia organizzata dal "Comitato Difesa Toro" , arriva il commento tagliente e ironico di Domenico Beccaria. Presidente del Museo del Grande Torino nonché membro del CdA della Fondazione Filadelfia, Beccaria ha postato sul proprio profilo Facebook una foto per attestare la scarsa partecipazione della tifoseria granata e non ha risparmiato critiche per gli organizzatori.

"È UFFICIALE. Atterrito dall’impressionante prova di forza del Comitato per la Difesa del Bue Grasso di Carrù, Cairo si arrende alle tremende pressioni della piazza e mette in vendita il TFC per la cifra simbolica di 100 milioni di euro. Se non ci fosse da piangere, per questa colossale figura di merda, che gli organizzatori hanno abilmente e scientemente confezionato, con una comunicazione arruffata e lacunosa ed un tentativo di coinvolgere gente solo dopo aver creato il contenitore ed essersi resi conto che era drammaticamente vuoto ed insufficiente, degno di dilettanti allo sbaraglio, ci sarebbe da ridere.