Mazzarri: “Io via dal Torino per motivi extra-calcistici. Mi ispiro a Cairo”

L'allenatore toscano ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera: "Tornare ad allenare? Oggi il mio telefono squilla ogni minuto"

"Sono carico come e più di prima. ", ha raccontato in un'intervista al Corriere della Sera l'ex allenatore del Torino Walter Mazzarri che ora studia il calcio nella sua villa di San Vincenzo. Il tecnico toscano ha trattato diversi temi, tra cui il suo addio al Torino: "Una sfida vinta su tutte? Difficile scegliere, ma il primo anno a Torino con i 63 punti è indimenticabile. Poi decisi di dimettermi l’anno dopo ma per questioni che con il calcio e il club non c’entrano. E di cui non parlo".