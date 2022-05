Millico: “Il saluto romano? Chiedo scusa, non sono i miei ideali”

L’attaccante in prestito al Cosenza si scusa per il gesto romano: “Non rispecchia la mia persona”

L’attaccante di proprietà del Torino Vincenzo Millico, in prestito al Cosenza durante questa stagione appena finita, è stato negli ultimi giorni protagonista di una foto che lo ritrae, durante i festeggiamenti per aver raggiunto la salvezza, facendo un gesto che riporta al saluto romano. Lo stesso giocatore, come appeso su Tuttosport, si è scusato e ha spiegato la situazione: “Con riferimento all’immagine apparsa sul vostro quotidiano nella quale vengo immortalato mentre faccio il “saluto romano”, vi segnalo che si tratta di un frame di pochi secondi estrapolato da un contesto di festa e goliardia, durante la festa per la salvezza del Cosenza. Mi voglio scusare se ho offeso l’animo e i sentimenti di qualcuno, ma si è trattato di un gesto privo di connotati offensivi e svolto in assoluta buona fede. Ci tengo a sottolineare che gli ideali a cui è ricollegato quel gesto sono molto lontani dalla mia persona, dal mio credo e dai valori che mi ha sempre impartito la mia famiglia. Mi spiace per l’accaduto e confido che venga compresa la mia assoluta buona fede”.