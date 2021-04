Nasce a Chioggia “Il Museo Ballarin e del Grande Torino”

Al via i lavori per la creazione del “Museo Ballarin Chioggia – Museo del Grande Torino e del Calcio Chioggiotto

Ringraziamo l'amministrazione comunale, in particolar modo l'assessore Isabella Penzo e la dirigente Daniela Ballarin, per aver creduto in noi e aver contribuito alla realizzazione di questo sogno. E grazie all'associazione "Rostellati Football Evolution Events Academy" nella persona di Cristiano Boscolo, che condividerà con noi le sale di Palazzo Ravagnan, perché diventi un centro per lo sport della città. www.museoballarinchioggia.it non rimarrà solo un museo virtuale, ma prenderà vita nella nostra bellissima Chioggia, città natale dei fratelli Ballarin".