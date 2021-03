Nasce “Toro News Media House”: la prima social room interamente granata

Toro News Media House è la prima social room interamente dedicata ai tifosi granata

Toro News Media House è la prima social room interamente dedicata ai tifosi granata, che proporrà format video e audio sia in diretta che in differita sui principali canali social e di streaming. Da Facebook a Spotify, passando per i nuovi canali su Clubhouse e Twitch: il nostro palinsesto settimanale proporrà diversi appuntamenti a cui partecipare, in cui interagire ed intervenire.