Nuovo sito, stessa passione: svelata la nuova veste grafica di Toro News

Online la nuova veste grafica di Toro News: ci scusiamo con i lettori per gli eventuali disagi che potrebbero verificarsi

Come avete visto il nostro giornale ha oggi cambiato veste. Dopo l'ultima relaese, ormai risalente a sei anni fa, grazie al lavoro dei tecnici di Gazzanet Network a cui aderiamo come sito internet indipendente, siamo online con una nuova grafica e con una tecnologia di ultimissima generazione per continuare a svolgere il nostro lavoro di informazione h24 sul mondo granata.