Orfeo Pianelli: 101 anni fa nasceva lo storico presidente del Torino

Figurine / Il 10 agosto 1920 nasceva Orfeo Pianelli, ex dirigente sportivo, che ricoprì il ruolo di presidente del Torino

Uno dei più grandi presidenti della storia del Torino. Orfeo Pianelli nasceva il 10 agosto 1920 a Vignale. Si trasferì, ancora minorenne, a Torino, dove conseguì il diploma di capomastro ed elettricista. In seguito a qualche lavoro per mantenersi, nel 1943 iniziò a lavorare in proprio, fino a fondare l'azienda Pianelli&Traversa, (insieme a Domenico Traversa). La sua passione per lo sport lo porta, nei primi anni '60, a inserirsi nel mondo del calcio italiano: diventa proprietario del Torino, che sotto la sua direzione raggiunse livelli ormai creduti irraggiungibili, come l'arrivo di Claudio Sala, Nereo Rocco e la scoperta, nel settore giovanile, di Paolo Pulici. Sotto la sua gestione, nella stagione 1975-76, il club granata vinse il suo settimo scudetto, ancora oggi l'unico dopo la tragedia di Superga. Subì un crollo economico, che lo costrinse a dimettersi da presidente e venne poi arrestato, per fatti relativamente ai quali venne poi dichiarato innocente. Per motivi di salute, si trasferì in Francia, dove morì nel 2005. In suo ricordo, il Comune di Torino ha intitolato un giardino pubblico di Borgo Filadelfia.