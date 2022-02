Pro Vercelli: Lerda squalificato per oltre 2 mesi a causa di insulti razzisti

L'allenatore della Pro Vercelli è stato squalificato fino al 28 aprile dal giudice sportivo

L'ex tecnico e giocatore del Torino Franco Lerda è stato squalificato per oltre 2 mesi dal giudice sportivo. L'attuale allenatore della Pro Vercelli (squadra militante in Serie C) starà lontano dai campi di calcio fino al 28 aprile 2022 per avere nel corso del match contro il Renate, “al 35°minuto del primo tempo, tenuto un comportamento discriminatorio nei confronti di un calciatore avversario proferendo nei confronti del predetto un epiteto comportante offesa e discriminazione per motivi di razza”. Queste le decisioni e motivazioni del giudice sportivo, riportate nel comunicato ufficiale: "Squalifica a tutto il 28 aprile 2022 per Lerda Franco (PRO VERCELLI), per avere, al 35° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento discriminatorio nei confronti di un calciatore avversario proferendo nei confronti del predetto un epiteto comportante offesa e discriminazione per motivi di razza. Misura ed irrogazione della sanzione in applicazione degli dell'artt. 13, 2 comma, e 28, 1 e 3 comma, C.G.S. valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed, r. c.c.)". La Pro Vercelli nelle prossime ore presenterà ricorso contro la squalifica del tecnico.