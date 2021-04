Riapre il Museo del Grande Torino: dal 2 maggio porte aperte ai tifosi granata

Tra pochi giorni sarà possibile tornare a visitare il Museo del Toro di Grugliasco per tutti i tifosi granata

Da domenica 2 maggio sarà posibile tornare a visitare il Museo del Grande Torino di Grugliasco (TO). Per tutti i tifosi del Torino che fossero interessati a fare la visita sarà necessario eseguire la prenotazione online sul sito del Museo. Sarà possibile accedere al Museo solamente di domenica dalle 10 alle 19. Di seguito il comunicato del Museo con tutte le precisazioni del caso.

Verranno riprese le visite guidate dai volontari museali, per raccontare la ricca collezione, la mostra temporanea “Enzo Bearzot. Cuore granata, anima azzurra” e sarà possibile ammirare anche il nuovo prezioso reperto: la Coppa Italia vinta dal Grande Torino nel 1943.

Per l’ingresso al museo sarà obbligatoria la prenotazione online entro e non oltre le ore 10,00 del sabato precedente la visita.

In osservanza delle prescrizioni di sicurezza di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da Covid-19 le visite guidate di gruppo, saranno limitate alla partecipazione di un massimo di 4 persone + 1 volontario museale.

Per ogni necessità è possibile contattare Roberto Allasia dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 dal lunedì al venerdì al numero + 39 339 337. 04.26 oppure inviare una email a: volontari@museodeltoro.it

Il Museo del Toro si trova a villa Claretta Assandri in via G.B. La Salle 87 a Grugliasco, comune in provincia di Torino.