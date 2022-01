Roberto Cravero, tante emozioni con la maglia del Torino

Oggi è il 58° compleanno dell'ex difensore e capitano del Torino

Oggi Roberto Cravero compie 58 anni. L'ex calciatore, nato il 3 gennaio 1964, è cresciuto nel Torino ed esordì con la maglia granata in occasione di Torino-Como nel 1982: in panchina c'era Massimo Giacomini e la partita terminò 0-0. Dopo i due anni trascorsi in prestito al Cesena, Cravero tornò nel capoluogo piemontese nel 1985, dove l'anno successivo divenne titolare e nominato capitano da Gigi Radice. Diverse le gioie per l'ex difensore granata, ma anche qualche dolore: dalla retrocessione del 1988/1989, alla finale di Coppa UEFA di Amsterdam. Dopo la sconfitta nella finale contro l'Ajax nel 1992, Cravero lasciò il Torino per la Lazio, ma terminata l'avventura di tre anni nella capitale, però, l'ex capitano granata decise di tornare a Torino. Sotto la Mole chiuse la sua carriera da calciatore nel 1998: entrò nei supplementari in uno spareggio promozione tra Torino e Perugia. Subito dopo il suo ritiro, Cravero decise di diventare team manager del club granata fino al 2000 e in seguito Direttore Sportivo dal 2003 al 2005.