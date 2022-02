Rolando Bianchi, tanti auguri all’ex bomber del Toro: 77 reti per lui in granata

Figurine / Il 15 febbraio 1983 nasceva Rolando Bianchi. L'ex attaccante, approdato al Toro nel 2008, ha vestito la maglia granata per 5 stagioni

Oggi Rolando Bianchi spegne 39 candeline. L'ex attaccante ha trascorso quattro anni in granata, dal 2008 al 2013, anno in cui si è trasferito al Bologna. Cresciuto nelle giovanili dell'Atalanta, Bianchi fa il suo esordio tra i professionisti con la maglia dei bergamaschi nel 2001 a 18 anni. Nella stagione 2004/2005 gioca al Cagliari, e a fine stagione passa alla Reggina: con la maglia amaranto si mette in mostra nell'annata 2006/2007, quando nonostante gli 11 punti di penalizzazione per lo scandalo Calciopoli Bianchi contribuisce in maniera decisiva alla salvezza dei calabresi con 18 reti in 37 partite, formando insieme a Nicola Amoruso la miglior coppia-gol di quel campionato (35 gol in due). Nel 2007 viene acquistato dal Manchester City, che nel 2008 lo gira in prestito alla Lazio per poi cederlo a titolo definitivo al Torino. In granata Bianchi gioca cinque stagioni collezionando 169 presenze in campionato condite da 71 reti (77 i gol totali considerando tutte le competizioni). In seguito, dal 2013, le esperienze con Bologna, Atalanta, Maiorca, Perugia e Pro Vercelli, la sua ultima squadra prima del ritiro nel 2017.