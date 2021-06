Roma-Torino 5-2 e Coppa Italia granata: 28 anni fa l’ultimo trofeo vinto dal Toro

Il 19 giugno 1993 l'ultimo trofeo nazionale alzato al cielo dal Torino: decisivo fu il 3-0 del match di andata

Esattamente ventotto anni fa, il 19 giugno del 1993, il Torino alzava al cielo l'ultimo trofeo nazionale della sua storia. All'Olimpico di Roma, i granata di Emiliano Mondonico vinceva la quinta Coppa Italia della storia del club. Un successo entrato nella storia del Torino, con Marchegiani e compagni che furono eletti campioni nonostante il 5-2 in favore della Roma maturato nel match di ritorno (3-0 per i granata il risultato dell'andata ndr). In quella data i ragazzi di Mondonico sollevarono la quinta Coppa Italia della storia granata.