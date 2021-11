Sandro Mazzola compie 79 anni. Il suo famoso “no” alla Juventus

È il compleanno di Sandro Mazzola. L'ex calciatore vestí la maglia granata nelle giovanili, dal 1957 al 1961

Oggi - lunedì 8 novembre - è il compleanno di Sandro Mazzola: grande protagonista con la maglia della Nazionale italiana, in particolar modo campione d’Europa nel 1968 e vicecampione del mondo nel 1970. Considerato come uno dei migliori calciatori italiani di sempre, indossó anche la maglia granata nelle giovanili dal 1957 al 1961, ma Sandro Mazzola ha legato la sua esperienza calcistica all’Inter, dal 1961 fino al 1977. Diversi i premi ottenuti anche a livello individuale, come: miglior marcatore della massima competizione europea per club nel 1964 e miglior marcatore del campionato italiano nel 1965. Famoso il suo "no" alla Juventus: "Giampiero Boniperti, che aveva giocato con mio papà, mi fece una telefonata. Mia madre mi disse che dovevo rifiutare l'offerta della Juve, altrimenti mio padre si sarebbe rivoltato nella tomba. Infatti dissi che non potevo andare".