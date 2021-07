Sonego, un granata all’Olimpiade: “Indosserò la mascherina del Toro”

Il tennista di fede granata si prepara a vivere l'avventura di Tokyo

Non solo Singo, ci sarà anche un altro granata all'Olimpiade. Si tratta di Lorenzo Sonego, tennista cresciuto nelle giovanili del Toro nonché grandissimo tifoso. Intervistato al Tg3 Piemonte, Sonego ha parlato dell'imminente avventura in Giappone: "Chiaramente mi piacerebbe portare a casa una medaglia, anche perché si gioca per la propria nazione. Peccato solo che non ci sia il pubblico. E indosserò la mascherina del Toro, mi ha sempre portato fortuna".