Spegne oggi 48 candeline Fabio Galante, al Torino per cinque anni

Quaranotto anni per l'ex granata, arrivato dall'Inter nel 1999

Compie oggi quarantotto anni Fabio Galante , ex difensore tra le altre squadre del Torino: in maglia granata militò dalla stagione 1999/2000 a quella 2003/2004.

Acquistato dall’Inter, dove aveva trascorso le tre stagioni precedenti, e con un passato che l’aveva visto vestire le maglie di Empoli e Genoa oltre a quella nerazzurra, il roccioso difensore verrà poi ceduto al Livorno (dove trascorrerà altri sei anni). Per lui al Torino un totale di 135 presenze e sei gol. Fu particolarmente prolifico nella stagione 2001/2002, quando andò in rete per ben 4 volte.