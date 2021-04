Tanti auguri a Giovanni Molino: l’ex terzino del Torino spegne 90 candeline

Figurine / L'ex terzino destro granata ha collezionato con il Torino 65 presenze

Giovanni Molino, detto Giancarlo, oggi compie 90 anni. Nato il 3 aprile 1931 a Caresana in provincia di Vercelli, Giancarlo - terzino destro di ruolo -, ha militato nel Torino nei primi anni 50 collezionando un totale di 65 presenze con la maglia granata. Esordì in Serie A con il Torino a 18 anni e 6 mesi il 24 settembre 1950 in occasione del match Torino-Sampdoria terminato 3-1 per la squadra allenata da Bigogno. Nel derby con la Juventus del 9 novembre 1952 all'ottava giornata di Serie A, al 19' del primo tempo una brutta entrata di Boniperti provocò a Molino la rottura del crociato. Dopo l'operazione al ginocchio, Giancarlo tornò in campo nel girone di ritorno del campionato 1953/1954 collezionando 12 presenze. Nella stagione successiva - sempre con il Torino - il difensore granata disputò 34 partite su 34 e attirò l'interesse di diverse squadre. Fu ceduto nel 1955 alla Lazio: con i biancocelesti tra il 1955 e il 1961 Molino collezionò 164 presenze. Terminò la sua carriera nel Napoli dove dal 1961 al 1963 giocò ancora 57 partite. Oggi Giancarlo è in buona salute e vive nel paese in cui è nato a Caresana, in provincia di Vercelli.