Torino Academy: affiliazione con la Libertas San Bartolomeo nel segno di Gigi Meroni

Per il triennio 2021-2024 la società comense farà parte delle Academy granata, qui Gigi Meroni mosse i primi passi calcistici

Il mito di Gigi Meroni vive ancora e da oggi il Torino sarà ancora più legato alla leggenda della farfalla granata. Il club ha annunciato sul proprio sito ufficiale che a partire dal primo luglio l’ A.S.D. Libertas San Bartolomeo farà parte del progetto Academy. Si tratta di una società di calcio di Como che da sempre è molto legata ai colori del Toro in quanto sui campetti di questa squadra ha mosso i primi passi da calciatore Gigi Meroni . L'affiliazione tra Torino e Libertas San Bartolomeo durerà per almeno 3 anni, dal 2021 al 2024. Teodoro Coppola , Coordinatore Academy e attività di formazione del Torino, si è recato nelle strutture della società comense per sancire l'inizio di questa nuova collaborazione e con lui era presente anche Maria Meroni , sorella di Gigi.

ACADEMY - Un'altra società si aggiunge dunque al progetto "Academy" del Torino che in questi ultimi anni sta crescendo molto e può contare su 62 società provenienti da tutte le regioni italiane ma anche dall'estero. Nelle academy granata sono infatti presenti squadre di paesi come Albania, Spagna, Brasile e Malta. A queste società il Torino fornisce materiale sportivo e una formazione dei tecnici, ricevendo in cambio un ritorno di immagine e una collaborazione nello scouting. La Libertas San Bartolomeo si aggiunge così all'elenco e sarà certamente un'affiliazione utile ad entrambi i club: e chissà che proprio a Como il Torino non possa scoprire un talento sulle orme di Meroni.