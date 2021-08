Torino, Belotti e lady Giorgia a lezione di primo soccorso

"Sempre meglio sapere che non sapere" è il commento social della moglie del Gallo

Andrea Belotti e la moglie Giorgia Duro a lezione di primo soccorso. "Sempre meglio sapere che non sapere!" commenta Giorgia su Instagram, allegando le foto di lei e del Gallo alle prese con il corso tenuto dall'istruttore Mario Caldera .

I due, da poco genitori della piccola Vittoria, avevano da tempo intenzione di seguire un corso di primo soccorso, come ha svelato ancora Giorgia sui social: "Oggi finalmente siamo riusciti a effettuare un corso per il primo soccorso, rianimazione cardiopolmonare, manovre di disostruzione e utilizzo del defibrillatore. Grazie Mario Caldera per le competenze e gli insegnamenti che ci hai fornito".