Torino, Buongiorno e Pobega alla mostra sulla vita di Frida Kahlo

Il difensore e il centrocampista granata hanno partecipato alla serata organizzata in occasione della mostra sulla pittrice messicana

Torino nel segno della cultura e dell'arte. Il club granata ha partecipato nella serata di ieri a un evento alla Palazzina di caccia di Stupinigi, dove si tiene la mostra con gli scatti di Nickolas Muray a ritrarre la pittrice messicana Frida Kahlo. Oltre ai partner granata, presenti alla serata anche Alessandro Buongiorno e Tommaso Pobega. I due hanno posato per una foto, come si può vedere dal tweet pubblicato sui canali social del club, davanti a una delle più iconiche foto in esposizione, intitolata "Frida Kahlo on White bench".