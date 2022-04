Torino, è scomparso Emiliano Mascetti: vestì la maglia granata dal ’73 al ’75

L'ex centrocampista di Toro e Verona aveva 79 anni: in granata collezionò 73 presenze e tre reti, prima di chiudere la carriera con gli scaligeri

Il mondo granata è in lutto per la scomparsa di Emiliano Mascetti, ex centrocampista e dirigente sportivo. Cresciuto nel Como e dopo una breve esperienza al Pisa, Mascetti si trasferisce al Verona, dove passa la maggior parte della sua carriera; approda al Torino nel 1973 e vi rimane fino al 1975, per poi tornarci per una parte della stagione 1977/78. Il suo bilancio in granata è di 73 partite giocate e tre reti segnate.