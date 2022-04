Torino FD, ottimo esordio: vinto anche il derby con la Juventus

Due doppiette di El Kabbouri, la tripletta di capitan Genta: il Toro inizia alla grande la stagione

Contro i liguri decisive la tripletta di Alessandro Genta - capitano del Toro - e alla doppietta di Said El Kabbouri. Quest'ultimo ha fatto il bis anche contro la Juve segnando sempre due gol. Oltre a lui in rete anche Vincenzo Pavone e Pier Gardino (anche per lui una doppietta). Successi che la squadra ha voluto dedicare alla madre di Pavone, per la quale verrà anche disputato un torneo a Bra tra il 17 e il 19 di giugno. Manifestazione intitolata a lei e a Cipriano Bartolo, che è momentaneamente fuori squadra per problemi di salute. Il Torino FD ora mette nel mirino la prossima giornata di campionato, che si disputerà il 7 maggio contro gli Insuperabili.