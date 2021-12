Torino, lutto al braccio con l’Empoli in ricordo di Stefano Borla

I granata scenderanno in campo con il lutto al braccio in ricordo dell'ex preparatore dei portieri delle giovanili granata

Il Torino scenderà in campo con il lutto al braccio nella partita contro l'Empoli di domani, giovedì 2 dicembre. Lo farà in ricordo di Stefano Borla, ex giocatore ed ex preparatore dei portieri delle giovanili granata, scomparso lunedì 29 novembre a causa di un tragico incidente. Il club ha ricordato con affetto Borla e proprio per questo ha deciso di tributarlo in occasione della gara con l'Empoli.