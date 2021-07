Torino, morto a Oviglio Paolo Fiorini: tifoso granata di vecchia data

Il cordoglio del mondo granata e della redazione di Toro News per la scomparsa di un tifosissimo granata

Addio a uno dei tifosi più longevi d’Italia. La notte tra il 3 e 4 luglio, nella sua Oviglio, se n’è andato a 87 anni Paolo Fiorini, storico tifoso del Torino. Stamane si sono tenuti i funerali nella sua cittadina in provincia di Alessandria. Da tutti conosciuto come "Paolone", aveva iniziato a tifare i colori granata in infanzia, attratto dalla forza strabordante del Grande Torino. Da Oviglio si recava al Filadelfia insieme al padre in Lambretta per osservare da vicino le gesta di Valentino Mazzola e i suoi compagni. Fiorini ha vissuto il Torino allo stadio fin prima della pandemia. Non l'ha mai abbandonato, nemmeno negli anni più grigi.