Torino, parola ai Club: “Contro Parma e Verona servono almeno 4 punti”

Toro-Ask-Club: ecco cosa ne pensano tre presidenti di tre Toro Club sparsi in giro per l'Italia dell'ultimo periodo dei granata

Nicolò Muggianu

Quattro domande, tre pareri e un dibattito con in oggetto l’ultimo match di campionato. Torna “Toro-Ask-Club”: il format pensato da Toro News per dare voce ai Club granata sulla prima e più importante testata giornalistica online dedicata al Torino FC. Tre diversi presidenti di tre Toro Club sparsi in giro per l’Italia sono i protagonisti di questo format. Per questa puntata abbiamo scelto Cristina Giachino (presidente Toro Club Toroinviaggio), Valerio Pollino (presidente Toro Club Torrazza Piemonte "Amici del Filadelfia") e Andrea Labroi (presidente Toro Club Tribolazione Granata "Gran Paradiso"). Passione, competenza e senso critico: sono questi i tre ingredienti con cui apprestiamo a commentare l'ultimo periodo attraversato dal Torino.

Brusco stop del Torino, che dopo i quattro risultati utili consecutivi dell’ultimo mese perde in casa contro il Napoli. Secondo voi, cosa hanno sbagliato i granata contro i partenopei?

Giachino - Non è stata tra le migliori partite con Nicola in panchina. Il Napoli ha sbloccato subito il risultato e raddoppiato per via di un errore di Nkoulou. Da lì hanno controllato e dominato la gara. Troppa differenza tecnica.

Pollino - Secondo me semplicemente il Napoli di questo periodo è troppo forte per il Toro in questo momento.

Labroi - Probabilmente è mancata la solita reazione alla quale ci aveva abituato la squadra dopo l’arrivo di Nicola. Andare sotto contro una squadra come il Napoli può starci, anche se il raddoppio arriva per l’ennesimo errore tecnico individuale; quello di Nkoulou. Le sconfitte fanno parte del percorso, ma si poteva fare un po’ di più.

Tra le poche note liete del match di lunedì il buon ritorno tra i pali di Salvatore Sirigu. Può essere decisivo il suo ritorno in ottica salvezza?

Giachino - Assolutamente sì. Sirigu ha evitato un risultato molto più pesante, e ha dimostrato che se ci fosse stato lui a Bologna ora magari avremmo due punti in più. Nonostante la stagione sottotono, rimane un grandissimo portiere.

Pollino - Sì, secondo me il rientro di Sirigu sarà importantissimo per tutta la squadra in ottica salvezza.

Labroi - Sirigu negli ultimi due anni ha avuto un calo rispetto al portierone al quale eravamo abituati. Vero però che la sua esperienza è importante visto il momento delicato della stagione. Sarà sicuramente un tassello importante per queste ultime sei giornate.

La lotta salvezza è più aperta che mai e all’orizzonte del Torino ci sono due scontri chiave contro Parma ed Hellas Verona. Quanti punti vi aspettate che faccia la squadra di Nicola nei prossimi due match di Serie A?

Giachino - Ne servono assolutamente 6, senza alibi. Non possiamo permetterci di arrivare alle ultime giornate con troppa necessità di punti, specialmente con il recupero di Lazio-Toro ad appesantire il carico. Anche Nicola lo saprà, e farà capire alla squadra l'importanza delle prossime gare.

Pollino - Contro Parma ed Hellas Verona mi aspetto 4 punti, credo che sia un buon margine per proseguire il cammino verso la salvezza.

Labroi - Anche io, dalle prossime due partite mi aspetto 4 punti.

Chi sarà, secondo voi, alla fine a retrocedere oltre alle ormai spacciate Crotone e Parma?

Giachino - L'importante è che si salvi il Toro. In questo momento la più svantaggiata è il Benevento, ma ci sono tantissime squadre coinvolte. Dalla Fiorentina in giù chiunque può retrocedere.

Pollino - Per me, oltre a Crotone e Parma, la terza squadra che alla fine retrocederà è il Benevento. Per cui sono fiducioso che il Torino alla fine si salverà.

Labroi - Sono d'accordo, il Benevento secondo me al momento è la squadra più accreditata a retrocedere insieme a Crotone e Parma.