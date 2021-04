Torino, parola ai Club: “Derby? Per me sono due punti persi”

Torna Toro-Ask-Club: ecco cosa ne pensano tre presidenti di tre Toro Club sparsi in giro per l'Italia dell'ultimo periodo dei granata

Nicolò Muggianu

Quattro domande, tre pareri e un dibattito con in oggetto l’ultimo match di campionato. Torna “Toro-Ask-Club”: il format pensato da Toro News per dare voce ai Club granata sulla prima e più importante testata giornalistica online dedicata al Torino FC. Tre diversi presidenti di tre Toro Club sparsi in giro per l’Italia sono i protagonisti di questo format. Per questa puntata abbiamo scelto Felice Torchio (presidente Toro Club Valtriversa), Giorgio Santo (presidente Toro Club Magia Granata "Paolo Pulici") e Manuel Possetti (presidente Toro Club Macello Granata). Passione, competenza e senso critico: sono questi i tre ingredienti con cui apprestiamo a commentare l'ultimo periodo attraversato dal Torino.

Un punto guadagnato o due punti persi: cosa pensate del pareggio del Torino nell’ultimo derby della Mole contro la Juventus?

Torchio - Beh di primo acchito ti dico che secondo me sono due punti persi. Durante la partita ho scritto sul gruppo del nostro Club che nei due episodi arbitrali, se ci fosse stato CR7 al posto del "Gallo" Belotti sarebbe finita con un rigore per loro e un fuorigioco fischiato senza consulto del VAR. Poi se l'arbitro avesse dato rigore al "cascatore" Bernardeschi sarebbe finita anche peggio. Prendiamoci il risultato e facciamo tesoro di questo punto.

Santo - Per quanto riguarda l'ultimo derby, visto l'andamento della partita si poteva anche vincere. Quindi, grazie anche all'arbitraggio abbastanza dubbio, secondo me sono due punti persi.

Possetti - Finalmente si è visto un vero derby, che ci ha regalato un po' di gioia. Forse però avremmo potuto approfittare del momento di difficoltà della Juve e provare a portare via una vittoria che manca da troppo tempo. Un punto che serve più a noi che a loro ma comunque rimane l'amaro in bocca. Abbiamo avuto molte occasioni come il colpo di testa di Sanabria e la punizione di Baselli, anche il rigore ci poteva stare. Dopo molti derby persi anche in malomodo sta volta si è visto un bel derby ma dato il loro momento si poteva fare di più.

Tra le note positive c’è stata senza dubbio la prova di Verdi, schierato mezz’ala da Nicola. Come vi è sembrato nel nuovo ruolo il numero 24?

Torchio - A me Simone non ha mai entusiasmato. Se Nicola riesce a trovare per lui una posizione in campo che riesca a renderlo finalmente determinante ben venga assolutamente.

Santo - La nuova posizione di Verdi trovata da Nicola mi sembra una buona mossa, mi è parso più libero di svariare a tutto campo rispetto al ruolo di prima. E con la sua classe indiscutibile Verdi può essere d'aiuto agli attaccanti.

Possetti - Finora Verdi è stato provato in tanti ruoli ma non ha reso secondo le aspettative, anche nei calci piazzati non ha fatto vedere quello che aveva fatto a Bologna. Chissà se nel nuovo ruolo possa rendere meglio date le qualità che ha. Speriamo che in questo finale di campionato faccia vedere nuovamente le cose positive mostrate nel derby, per me con la Juve ha fatto molto bene e sembrava già un altro Verdi.

Che dire poi di Sanabria, autore di una doppietta al suo primo derby. Pensate che il Torino abbia finalmente trovato la giusta spalla per Belotti?

Torchio - Sarebbe splendido se accadesse. Vorrebbe dire che il Gallo rimarrebbe con noi...

Santo - Certamente Sanabria ha iniziato la sua avventura in granata nel modo migliore, facendo quello che si chiede ad una punta: i goal. Potrà sicuramente essere la spalla ideale per il nostro capitano Belotti.

Possetti - L'acquisto di Sanabria è stata una genialata di Nicola che lo ha voluto fortemente. Si sposa bene con Belotti, in area si muove bene e riesce a fare quello che il Gallo non riesce a fare. In questo finale di stagione serviranno i suoi gol perchè se continua così la salvezza sembra un obiettivo più raggiungibile.

Ora il Torino si prepara a un mese di fuoco, in cui affronterà in ordine: Udinese (fuori casa), Roma (in casa), Bologna (fuori casa) e Napoli (in casa). Quanti punti farà secondo voi la squadra di Nicola?

Torchio - Sinceramente non ne ho la più pallida idea e non me la sento di sbilanciarmi. Se giocano come sabato scorso potrebbero farne abbastanza. Se invece la squadra scenderà in campo come contro la Sampdoria o in altre partite simili ne faranno ben pochi. Dipenderà molto dall'atteggiamento.

Santo - Nelle prossime quattro partite (contro Udinese, Roma, Bologna e Napoli) il Torino penso si giocherà una buona parte della stagione e io sarei contento si riuscissero a fare 5 punti.

Possetti - Difficile dirlo, dobbiamo cercare una continuità di prestazioni perchè finora dopo delle ottime partite non siamo mai riusciti a replicarci. Sarebbe bello se ad Udine riuscissimo a giocare come nel derby e a portare a casa la vittoria. Dobbiamo cercare di sfruttare anche l'impegno europeo della Roma (come ha fatto il Parma) dato che pochi giorni prima della partita col Toro giocheranno in Europa League contro l'Ajax. Il Toro contro le big ha spesso giocato bene e dovrà rifarlo anche con Roma e Napoli. Udinese e Bologna invece sono due squadre che hanno la salvezza abbastanza assicurata e quindi sarebbe importante vincere anche in modo sporco come successo a Cagliari. I punti in questo momento pesano il doppio e sarebbe bello sfruttare anche l'impegno del Cagliari contro l'Inter nella prossima giornata per provare ad allungare.