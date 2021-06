Torino, tanti auguri a Leo Junior: 67 anni per la leggenda granata

Una delle leggende granata spegne le candeline in questo martedì

Il 29 giugno 1954 a João Pessoa in Brasile è nato uno dei giocatori del Torino più forti di sempre: Leo Junior . Il baffo inconfoldibile, così le doti tecniche in mezzo al campo hanno reso Junior una leggenda granata. Oggi compie 67 anni e la redazione di Toro News si unisce idealmente ai suoi festeggiamenti.

Nato calcisticamente nel Flamengo, nel 1984 si è trasferito in Italia, al Torino, dove è rimasto per tre stagioni. Nel nostro paese ha vestito soltanto un'altra casacca, quella del Pescara. A distanza di molti anni il suo rapporto con la piazza granata resta indissolubile e ancora oggi se ne ha la possibilità spende parole al miele per il Toro, club che ha tanto amato.