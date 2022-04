Toro, 30 anni fa il far west di Madrid: vittoria Real, ma fu un “pesce d’Aprile”

In gol Casagrande, poi la rimonta firmata Hagi e Hierro, ma al ritorno i granata si presero una rivincita senza precedenti

Oggi, trent'anni fa, il Torino di Mondonico uscì sconfitto da Madrid nella semifinale di andata della Coppa Uefa. Non bastò al Toro il timbro di Casagrande per sbancare il Bernabeu. Fernando Hierro in verticale, Gheorghe Hagi in fondo al sacco per la rabbia di Luca Marchegiani (splendido, splendido protagonista nella semifinale di ritorno). Il 2 a 1 maturò qualche istante dopo su un’altra ingenuità granata: traversone di Michel per Hierro e vittoria da “pesce d’Aprile” certificata per i blancos. Al ritorno i granata ribaltarono la sfida avvenuta in Spagna con un netto 2-0 grazie all'autogol di Rocha e alla rete di Fusi. In finale il Toro troverà l'Ajax e la cavalcata granata si fermerà sui pali di Amsterdam.