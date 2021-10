Toro, 44 anni fa nasceva l’ex difensore granata Simone Loria

Figurine / Auguri a Simone Loria: il 28 ottobre 1976 nasceva l'ex difensore granata

28 ottobre 1976: 44 anni fa nasceva l'ex difensore del Torino Simone Loria. Nato nel capoluogo piemontese e cresciuto nel quartiere di "Barriera di Milano", oggi è fondatore della scuola calcio Virtus Mercadante. Cresciuto, a livello calcistico, con la maglia del Vanchiglia, arriva poi alle giovanili della Juventus, che lo cede poi all'Olbia, per arrivare a vestire le maglie del Battipagliese, Nocerina e Lecco, in Lombardia. Dalla società lombarda, viene poi acquistato dal Cagliari, con il quale totalizza poi 7 reti totali. Dalla Sardegna torna in Lombardia per vestire la maglia nerazzurra - dell'Atalanta - fino al 2007, anno in cui passa sotto la custodia del Siena. Dalla Toscana passa poi a vestire la maglia giallorossa della Roma, con la quale segna il suo primo gol contro la Juventus. Nella stagione 2009-2010 veste la maglia - in prestito dalla società romana - del Torino, squadra - in Serie B - che peraltro sostiene fin da bambino. Nel 2011 viene acquistato dal Bologna per un solo anno, per poi firmare con il Cuneo per tutto l'anno successivo, al termine del quale rimane poi svincolato. Terminata la sua carriera da calciatore, continua nel mondo del calcio come allenatore, dopo aver superato gli esami da allenatore per le giovanili, prime squadre fino alla Serie C e per poter fare il vice in Serie A e B. In carriera, colleziona 423 presenze totali e 43 reti, di cui 35 presenze e 2 reti con la maglia del Toro.