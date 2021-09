Toro, nel 1919 nasceva l’ex granata Ezio Loik

Figurine / 102 anni fa nasceva l'ex granata Ezio Loik, uno dei protagonisti del Grande Torino.

Il 26 settembre 1919 nasceva, nella città di Fiume, Ezio Loik, ex giocatore granata, soprannominato "Elefante" per i suoi passi lenti e pesanti, e "L'uomo dai gol impossibili" dai tifosi del Venezia, squadra in cui ha giocato per parte della sua carriera. Cresciuto nella Reggenza Italiana del Carnaro (oggi Repubblica di Croazia), esordisce in Serie C nella stagione 1936/37 con la maglia della Fiumana, per poi trasferirsi al Milan per le tre stagioni successive. Passato poi al Venezia, squadra in cui cominciò la sua esperienza con Valentino Mazzola, ottiene con la squadra lagunare il terzo posto in Serie A nella stagione 1941/42, e vincendo una Coppa Italia. Lasciata la squadra veneta, arriva a Torino insieme allo stesso Mazzola, con il quale diventerà poi parte del Grande Torino, dove vince cinque scudetti e una coppa nazionale, prima di arrivare al culmine della sua carriera, con la tragedia di Superga il 4 maggio 1949. Con la maglia granata, Ezio Loik ha totalizzato 70 reti, entrando così, all'undicesimo posto, nella classifica dei marcatori della società granata.