Toro News Award 2021/2022: Lukic il migliore contro il Milan, Brekalo in testa

Prosegue il TN Award 2021/2022: i risultati dopo la partita contro il Milan

Come d'abitudine, dopo ogni partita di campionato del Torino, ai lettori di Toro News chiediamo, tramite il contest Toro News Award - premio che a fine stagione decreterà chi ha avuto il miglior rendimento stagionale - di votare i due migliori granata durante la gara in questione. Oggi, la gara in considerazione è quella di martedì contro il Milan: ad aggiudicarsi il titolo di migliore in campo a San Siro è il numero 10 granata, Sasa Lukic, votato da 157 votanti su 431 totali, il quale con 5 punti entra nella classifica generale. A seguire, il secondo giocatore che più è piaciuto ai lettori di Toro News è il croato Josip Brekalo, con 150 voti totali a suo favore, che continua a mantenere il primato nella classifica provvisoria. All'ultimo posto sul podio troviamo, con 138 voti, il belga Dennis Praet, tornato da poco da un infortunio che lo ha tenuto per un po' lontano dal campo, ma che si è subito rimesso in pista aggiudicandosi il titolo di terzo miglior giocatore in campo contro i rossoneri.