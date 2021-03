Toro News cambia pelle: dal 24 marzo la nuova veste grafica del giornale

Comunicato ufficiale / Toro News si prepara alla nuova release targata GazzaNet, ci scusiamo per gli eventuali disagi che potrebbero presentarsi in fase di migrazione

La migrazione dall’attuale alla nuova release è prevista per domani, mercoledì 24 marzo p.v. ed è possibile che in tale occasione, per alcune ore, possano riscontrarsi momenti di disservizio per i quali ci scusiamo anticipatamente con i lettori.