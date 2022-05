Trent’anni fa la finale di Amsterdam: tre legni e la sedia al cielo di Mondonico

Era il 13 maggio 1992 quando il Torino pareggiò 0 a 0 la finale di ritorno di Coppa Uefa contro l'Ajax e perse il trofeo

Trent'anni. Tre decenni. Ecco quanto è passato da quel 13 maggio 1992 giorno di una delle finali più incredibili della storia del calcio. Protagonista in negativo? Il Torino, come tutti i lettori di Toro News ricorderanno. Fu una notte che ancora oggi rivive nella mente di migliaia di tifosi. Una gara ricca di fotografie, una su tutte: la sedia alzata da mister Emiliano Mondonico. I granata persero la finale di Coppa Uefa senza perdere nè all'andata nè al ritorno contro gli olandesi dell'Ajax. L'andata il 29 aprile finì 2 a 2: Jonk per l'Ajax, Casagrande per il Torino, Pettersson dal dischetto per gli olandesi, ancora Casagrande all'84' per i granata.